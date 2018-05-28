Стало известно, сколько зарабатывают инспекторы труда

Сотрудники Госинспекции труда в Орловской области отчитались о доходах.

Временно исполняющий обязанности руководителя Государственной инспекции труда в Орловской области Сергей Авдеев в 2017 году заработал 449,25 тысячи рублей. В среднем в месяц выходит 37,43 тысячи. Доход его супруги составил 264,38 тысячи рублей. У семьи нет своего автомобиля, но имеется гараж.

Годовой заработок заместителя руководителя инспекции Геннадия Воробьева составил 387,44 тысячи рублей. В собственности у него находится легковой автомобиль «Фольксваген Поло».

Начальник отдела финансово-аналитической, кадровой и хозяйственной работы Константин Мокеев задекларировал годовой доход в размере 697,69 тысячи рублей. Он владеет легковыми автомобилями ВАЗ-11113 и «Рено Логан», мотоциклом «Восход-3М», а также двумя квартирами. Кроме того, у него есть по доле в еще одной квартире и двух гаражах.

ИА «Орелград»