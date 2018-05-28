В Орле прохожих осмотрит психиатр-нарколог

В городе пройдет акция «Обменяй сигарету на конфету».

Как сообщили в пресс-службе губернатора, акция пройдет в канун Всемирного дня отказа от курения, который ежегодно отмечается 31 мая. Ее проведет Орловский наркологический диспансер совместно с Орловским государственным университетом имени Тургенева.

Студенты-медики 29 мая с 10.00 в районе мединститута будут рассказывать курильщикам о вреде сигарет, мотивировать их отказаться от вредной привычки. Кроме того, они предложат обменять сигареты на конфеты. А психиатр-нарколог бесплатно и анонимно проведет консультирование всех желающих по отказу от курения.

ИА «Орелград»