В Орле прохожих осмотрит психиатр-нарколог

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28.5.2018 | 11:41 Новости, Общество

В городе пройдет акция «Обменяй сигарету на конфету».

Как сообщили в пресс-службе губернатора, акция пройдет в канун Всемирного дня отказа от курения, который ежегодно отмечается 31 мая. Ее проведет Орловский наркологический диспансер совместно с Орловским государственным университетом имени Тургенева.

Студенты-медики 29 мая с 10.00 в районе мединститута будут рассказывать курильщикам о вреде сигарет, мотивировать их отказаться от вредной привычки. Кроме того, они предложат обменять сигареты на конфеты. А психиатр-нарколог бесплатно и анонимно проведет консультирование всех желающих по отказу от курения.

ИА «Орелград»

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