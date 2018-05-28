В Орле восьмиклассник выпал из окна, оставив записку

Выживший ребенок пожаловался на учителя алгебры.

В Орле ученик восьмого класса лицея №22 выпал из окна четвертого этажа, сообщает «Комсомольская правда». Инцидент произошел 25 мая.

Ребенок упал на газон и получил открытую черепно-мозговую травму и множество переломов. Подросток находится в коме, за его жизнь борются медики НКМЦ.

В комнате мальчика нашли записку «В моей смерти прошу винить учителя алгебры!». Накануне он получил «двойку» за контрольную по дисциплине. В лицее проводят служебную проверку; родители говорят, что были недовольны преподавательницей.

СК возбудил дело по статье «Доведение до самоубийства».

ИА «Орелград»