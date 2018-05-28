В Орловской области МРЭО переходит на новый график

Изменен график работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
Госавтоинспекция Орловской области сообщила о том, что с 1 июня 2018 года изменится график работы подразделений МРЭО ГИБДД. В четверг прием граждан будет осуществляться до 16.00, в остальные дни — без изменений.
Прием заявлений на предоставление государственной услуги по выдаче свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов будет осуществляться ежедневно, в соответствии с графиком работы подразделения.
Прием заявлений по вопросам переоборудования транспортных средств:
— в отделениях № 1 (г. Орел) и № 3 (г. Мценск) регистрационно-экзаменационной работы — ежедневно в соответствии с графиком работы подразделения;
— в отделении № 2 (г. Ливны) регистрационно-экзаменационной работы — вторник, четверг, пятница, суббота в соответствии с графиком работы подразделения.
График работы отделения № 1 (дислокация г. Орел) регистрационно-экзаменационной работы с 1 июня 2018 года:
Регистрация транспортных средств и прицепов к ним.
Выдача свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов (г. Орел, ул. Карачевское шоссе, д.79)
Понедельник — выходной день
Вторник 08:30 – 20:00
Среда 08:30 – 17:30
Четверг 08:30 – 16:00
Пятница 08:30 – 17:30
Суббота 08:30 – 16:30
Воскресенье — выходной день
Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений (г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 77В)
Понедельник — выходной день
Вторник 08:30 – 20:00
Среда 08:30 – 17:30
Четверг 08:30 – 16:00
Пятница 08:30 – 17:30
Суббота 08:30 – 16:30
Воскресенье — выходной день
Прием заявлений по вопросам переоборудования транспортных средств в отделения № 1 регистрационно-экзаменационной работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Орловской области — ежедневно (по графику подразделения).
ИА «Орелград»