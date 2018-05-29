Андрей Урванов возглавил «Орелстрой»

В ПАО «Орелстрой» назначен новый главный исполнительный директор.

Как сообщили в ПАО «Орелстрой», 28 мая Совет директоров предприятия принял несколько важных управленческих решений. В частности, досрочно прекращены полномочия Александра Бойко как главного исполнительного директора и члена правления. Предположительно, он возглавит областную «Дорожную службу». Напомним, что пост главы этого предприятия стал вакантным после ухода Александра Студенникова, который тоже несколько лет проработал на должности генерального директора «Орелстроя».

Обязанности главного исполнительного директора ПАО будет исполнять Андрей Урванов. Он родился в 1965 году в деревне Талицы Пушкинского района Московской области. Более 20 лет посвятил работе в ведущих компаниях-девелоперах. В 2017 году переехал в Орел и занял пост коммерческого директора и члена правления ПАО «Орелстрой». За год работы вывел компанию на новый уровень клиентоориентированности.

«Под его руководством в должности коммерческого директора отделами маркетинга и продаж успешно реализовано внедрение нескольких новых программ и услуг, таких как «улучшенная готовая отделка класса «Комфорт» и программа по улучшению жилищных условий «Взаимозачет: обмен старого жилья на новое», — рассказали в «Орелстрое». — Для удобства покупателей в новых строящихся микрорайонах были открыты несколько дополнительных офисов компании. Значительно улучшены проекты благоустройства и озеленения новых микрорайонов, концепции разделения детских и спортивных зон. Была проведена серьезная работа по оптимизации работы со всеми выгодными для покупателей банковскими программами и процесса оформления договоров на покупку квартир, благодаря чему удалось увеличить объем продаж квартир и объем строительства на территории Орла и Орловской области».

В компании также отмечают, что благодаря управленческим успехам Андрея Урванова, несмотря на падение спроса на рынке жилой недвижимости Орла, ПАО «Орелстрой» удалось увеличить количество сданного в эксплуатацию жилья по сравнению с 2016 годом на 10 процентов (75 тыс. кв. м. сдано в 2017 году) и объем продаж квартир в 2017 году — более чем на 20 процентов. В 2018 году предприятие планирует сдать в эксплуатацию 113 тыс. кв. м., что станет рекордом по сравнению с результатами последних лет.

Также на прошедшем Совете директоров на должность директора АО «Стройтранс ОАО «Орелстрой» был избран Алексей Жуков, ранее возглавлявший коммерческое направление в организации. Алексей сменил на посту Дмитрия Сучкова, получившего должность старшего исполнительного директора ПАО «Орелстрой».

ИА «Орелград»