Бударин дал школам 12 млн рублей

Правительство области распределило межбюджетные трансферты.

Исполняющий обязанности главы региона Александр Бударин утвердил распределение трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов. Деньги предназначены для укрепления и обновления материально-технической базы образовательных организаций. Всего выделено более 12,2 миллиона рублей.

Так, Тагинская средняя общеобразовательная школа из Глазуновского района получит 1,8 миллиона рублей на приобретение автобуса, Кромская и Кутафинская средние школы из Кромского района – 4,27 миллиона не текущий ремонт, Прилепская средняя школа из Сосковского района – 200 тысяч на переоборудование основного здания для размещения столовой.

ИА «Орелград»