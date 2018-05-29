Иван Залогин научит орловцев здоровому образу жизни

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29.5.2018 | 9:47 Медицина, Новости

При правительстве создана очередная рабочая группа.

Рабочая группа по управлению реализацией государственной программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» создана при региональном правительстве. Распоряжение об этом подписал Александр Бударин, подменявший Андрея Клычкова на посту главы региона во время его нашумевшего визита в Санкт-Петербург.

Руководителем группы назначен Иван Залогин – глава областного департамента здравоохранения. Он также стал куратором ряда подпрограмм, таких как «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни», «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» и других.

Ему предписано обеспечить достоверность сведений и своевременное представление отчетной документации о реализации программы.

ИА «Орелград»

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