Иван Залогин научит орловцев здоровому образу жизни

При правительстве создана очередная рабочая группа.

Рабочая группа по управлению реализацией государственной программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» создана при региональном правительстве. Распоряжение об этом подписал Александр Бударин, подменявший Андрея Клычкова на посту главы региона во время его нашумевшего визита в Санкт-Петербург.

Руководителем группы назначен Иван Залогин – глава областного департамента здравоохранения. Он также стал куратором ряда подпрограмм, таких как «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни», «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» и других.

Ему предписано обеспечить достоверность сведений и своевременное представление отчетной документации о реализации программы.

ИА «Орелград»