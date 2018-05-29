Облсуд повторно оправдал гендиректора «Спецстрой-Монтаж»

Орловские чиновники, зная о невыполнении работ, всё равно их оплатили.

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел уголовное дело гендиректора компании «Спецстрой-Монтаж» Андрея Парфененко и вынес ему оправдательный приговор.

Топ-менеджеру инкриминировались мошенничество и хищение при строительстве дорог в Орловской области. Ни одно, ни другое гособвинение доказать не смогло. Представители «Орелгосзаказчика», зная о невыполнении работ, оплатили их, подписав акты приемки. Подрядчик получил 46 миллионов рублей.

ИА «Орелград»