Орловские аграрии получили 527 млн рублей

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29.5.2018 | 10:22 Новости, Общество

Сельхозпроизводителям предоставлена прямая господдержка.

По словам главы областного департамента сельского хозяйства Сергея Борзенкова, все сельхозпроизводители, не имеющие задолженности по налогам, получили первый транш на оказание несвязанной поддержки — более 200 млн рублей. После завершения весенней посевной кампании они получат дополнительно до 20 процентов суммы несвязанной поддержки, если выполнят план по посевным площадям.

— Субсидии по ранее полученным инвестиционным кредитам превысили 105 млн рублей, — сообщил Сергей Борзенков. — На сегодняшний день подготовлен реестр на перечисление 150 млн рублей. На поддержку отрасли животноводства направлено 216 млн рублей.

Также орловские аграрии подали заявки на получение 202 краткосрочных льготных кредитов на общую сумму 3,4 млрд рублей. Все они получили одобрение Минсельхоза России. Банки выдали уже 159 краткосрочных кредитов на сумму 2,8 млрд рублей.

ИА «Орелград»

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