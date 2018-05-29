Под Орлом задержали машину с 75 бутылками опасного коньяка

Следователи завели дело на сбытчика спиртных напитков.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело на 29-летнего мужчину за перевозку опасного для здоровья коньяка, сообщили в ведомстве.

Орловца задержали 30 марта 2018 года по дороге из Ельца в Ливны. Сотрудники ГИБДД решили проверить документы и обнаружили в машине 75 подозрительных бутылок со спиртным. Напиток отправили на экспертизу, которая показала наличие в его составе спиртосодержащей жидкости, опасной для здоровья.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.

ИА «Орелград»