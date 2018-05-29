«Трезвая Россия» пересчитала орловских наркоманов

Орловская область признана самой благополучной в Черноземье.

Сотрудники федерального проекта «Трезвая Россия» представили исследование эффективности антинаркотической работы в 85 субъектах РФ. Для анализа были использованы открытые данные, в частности статистика МВД и Минздрава РФ, Генпрокуратуры, данные Росстата и Бюро судебно-медицинских экспертиз. Об этом сообщает «Коммерсант».

Самой благополучной стала Орловская область. Общественники считают, что именно в нашем регионе власти ведут наиболее эффективную работу по данному направлению. В национальном рейтинге Орловская область заняла шестое место.

Следом за ней с большим отрывом идут Белгородская (21 место) и Тамбовская (22-е) области. Курская область заняла в рейтинге 35 место, а Липецкая — 40-е.

При составлении рейтинга эксперты учитывали число умерших от отравлений наркотиками и психотропными веществами, численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, а также количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

ИА «Орелград»