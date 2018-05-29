В Орле предложили перенести памятник Баграмяну

Он может расположиться в сквере рядом с Красным мостом.

На заседании рабочей группы Общественного совета Орла было предложено перенести памятник маршалу Ивану Баграмяну из сквера Танкистов, сообщила журналист Елена Годлевская в Facebook.

По мнению автора инициативы, фигура военачальника могла бы расположиться в сквере рядом с Красным мостом возле дома №62 по набережной Дубровинского с последующим переименованием территории в сквер Баграмяна.

Памятник маршалу Ивану Баграмяну, участвовавшему в освобождении Орла в 1943 году, был установлен в 2016 году в преддверии 450-летнего юбилея города. В качестве возможных мест размещения памятника тогда рассматривались несколько территорий. Сквера возле Красного моста в их числе не было.

ИА «Орелград»