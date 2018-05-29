 

 

В Орле предложили перенести памятник Баграмяну

29.5.2018 | 13:44 Новости, Общество

Открытие памятника Ивану Баграмяну 20 мая 2016 года

Он может расположиться в сквере рядом с Красным мостом.

На заседании рабочей группы Общественного совета Орла было предложено перенести памятник маршалу Ивану Баграмяну из сквера Танкистов, сообщила журналист Елена Годлевская в Facebook.

По мнению автора инициативы, фигура военачальника могла бы расположиться в сквере рядом с Красным мостом возле дома №62 по набережной Дубровинского с последующим переименованием территории в сквер Баграмяна.

Памятник маршалу Ивану Баграмяну, участвовавшему в освобождении Орла в 1943 году, был установлен в 2016 году в преддверии 450-летнего юбилея города. В качестве возможных мест размещения памятника тогда рассматривались несколько территорий. Сквера возле Красного моста в их числе не было.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования