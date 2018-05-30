Адвокаты попросят у Клычкова денег

Финансирования не хватает на бесплатную юридическую помощь.

Как сообщили в пресс-службе Орловского совета народных депутатов, вопрос был обсужден на заседании круглого стола. Он прошел в региональной адвокатской палате. Тема — оказание бесплатной юридической помощи. Этим занимаются профессиональные адвокаты, услуги которых оплачиваются из бюджета области.

Юристы посетовали на то, что денег не хватает. «Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется в основном благодаря энтузиазму сотрудников, а выделяемые на эти цели средства (около 315 тыс рублей в год) не покрывают всех затрат», — отметили в облсовете.

Участники решили обратиться к главе региона с инициативой увеличения выделяемой суммы на оказание бесплатной юридической помощи. Профильному комитету облсовета рекомендовано выйти с инициативой внесения изменений в федеральное законодательство. Они позволят снизить нагрузку на региональный бюджет, увеличив расходы федерального.

По информации президента адвокатской палаты Орловской области Сергея Мальфанова, число обращений на оказание бесплатной юрпомощи растет. В 2017 году их количество увеличилось на 36 процентов. В этом году может быть установлен очередной рекорд – за четыре месяца от граждан поступило уже более 340 обращений.

ИА «Орелград»