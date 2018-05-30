Автоледи, сбившая насмерть пешехода, осталась на свободе

Жительница Ливен отделалась условным сроком за смертельное ДТП.

Дело было рассмотрено судом Ливенского района. Местную жительницу признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. ДТП произошло 19 января 2018 года в Ливнах.

Около 18 часов вечера девушка на личном автомобиле сбила пешехода, который переходил проезжую часть на улице Орловской. От полученных травм он скончался. Автоледи признала вину.

Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно и испытательным сроком 3 года, в течение которого она должна своим поведением доказать исправление. Также ее на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»