Автоледи, сбившая насмерть пешехода, осталась на свободе

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30.5.2018 | 12:59 Новости, Происшествия

Жительница Ливен отделалась условным сроком за смертельное ДТП.

Дело было рассмотрено судом Ливенского района. Местную жительницу признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. ДТП произошло 19 января 2018 года в Ливнах.

Около 18 часов вечера девушка на личном автомобиле сбила пешехода, который переходил проезжую часть на улице Орловской. От полученных травм он скончался. Автоледи признала вину.

Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно и испытательным сроком 3 года, в течение которого она должна своим поведением доказать исправление. Также ее на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»

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