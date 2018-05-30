Орловский осужденный спас девушку, женился на ней и получил медаль

Заключенный колонии-поселения получил награду за спасение утопающих.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН, медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах» награжден Алексей Золотов – осужденный колонии-поселения №3. Его отметили за проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении человека. Достойный поступок он совершил до того, как попал в колонию.

— Зимой 2016 года, будучи еще свободным человеком, проходя через парковую зону подмосковного города Королев, он услышал крики о помощи, подбежал к водоему увидел тонущую девушку, — рассказали в УФСИН.- Не раздумывая бросился к ней и помог выбраться на безопасное место.

По словам девушки, она провалилась под лед, выбежав туда за своей собакой. Хозяйка хотела спасти животное, но в результате чуть не погибла сама. Кстати, в УФСИН отметили, что Алексей и спасенная им девушка поддерживали отношения и вскоре поженились.

ИА «Орелград»