Орловский суд закрыл пожароопасный торгово-развлекательный центр

Ливенский районный суд удовлетворил иск прокуратуры.

Иск межрайонная прокуратура подала в интересах неопределенного круга лиц к владельцу торгово-развлекательного центра «Русь». В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности. Так, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений — внутренняя планировка здания на каждом этаже не соответствует плану здания после реконструкции.

В помещении, где находится контактный зоопарк, установлен аквариум, который препятствует выходу из зала кинотеатра. Дверь эвакуационного выхода из помещения, где находится контактный зоопарк, заблокирована различными материалами и мусором. На путях эвакуации у эвакуационного выхода из помещения игровой на лестничную клетку установлен баннер.

Были выявлены и другие нарушения. Иск Ливенской межрайонной прокуратуры был удовлетворен. Суд обязал собственника в течение месяца со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре. Эксплуатация здания запрещена до устранения нарушений.

ИА «Орелград»