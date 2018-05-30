Политолог: «Клычков начинает вести себя как барин»

Дмитрий Нечаев назвал врио губернатора Орловской области излишне уверенным в грядущей победе на выборах.

Доктор политических наук Дмитрий Нечаев прокомментировал последние скандалы с участием команды врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова. По его мнению, это вызвано излишней уверенностью в победе на грядущих выборах главы региона.

— Те гарантии, которые дали Клычкову на федеральном уровне, что он все равно будет избран губернатором Орловской области, сейчас ложно понимаются главой региона. С одной стороны, Клычков начинает вести себя как барин, которому многое позволено, а с другой стороны, закрывается от институтов гражданского общества и СМИ. Более того, и Клычков, и его подчиненные не всегда этично ведут себя на разных мероприятиях, — сказал Нечаев.

Политолог также отметил, что в Орловской области благодаря правлению иногородних губернаторов сложилось устойчивое гражданское общество, которое «находит управу на варягов», транслируя их недальновидные поступки.

— Я полагаю, что сейчас профильные управления правительства Орловской области будут всячески обелять Клычкова и других чиновников. Но в данном случае невозможно скрыть нескромное поведение госслужащих и практически отсутствие результата в деятельности врио губернатора, — заключил Дмитрий Нечаев. — Общественное мнение простило бы Клычкову, если бы он привез с Петербургского экономического форума крупные инвестпроекты, но этого не происходит. Наоборот, наблюдается стагнация, и я так думаю, что Орловская область откатывается назад. А учитывая, сколько потребуется средств на избрание Клычкова губернатором, то Орловская область обеднеет.

Напомним, после поездки Андрея Клычкова на Петербургский международный экономический форум разгорелся скандал. В Сеть попала программа вояжа, согласно которой Клычков долетел до Питера на частном самолете Global-6000, аренда которого стоит около 500 000 рублей в час.

В социальных сетях советник Клычкова Сергей Лежнев начал оскорблять распространителей информации, называя их «клоунами», «упырями» и «лошарами», а затем попытался оправдаться, заявив, что «чиновники тоже люди». Параллельно этому пресс-секретарь Клычкова Наталья Рожкова рассказала в своем Facebook, как процедить воду с помощью бюстгальтера.

ИА «Орелград»