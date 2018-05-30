В Орле пенсионерка забыла в магазине кошелек с 38 тысячами

Его удалось вернуть благодаря честному гражданину.

В Орле полиция вернула пожилой женщине забытый в магазине кошелек с 38 тысячами рублей, сообщили в УМВД по Орловской области.

Пенсионерка оставила кошелек на столике для упаковки покупок. Через несколько минут его обнаружил мужчина и отнес на кассу. Сотрудники магазина, не дождавшись владелицу, вызвали полицию. Участковый Виталий Орлов опросил смену работников, просмотрел записи с камер видеонаблюдения и побеседовал с самой женщиной, когда установил ее личность.

Убедившись, что кошелек принадлежит ей, полицейский вернул имущество.

ИА «Орелград»