В Орловской области 396 человек подверглись атаке клещей

От укусов пострадали 126 детей.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, на текущий момент в медицинские организации за помощью обратилось 396 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них – 126 детей. Неделей ранее количество пострадавших составляло 273 человека, в том числе 81 ребенок.

— По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 14,6 процента, — рассказали в Роспотребнадзоре. — Обращаемость за медицинской помощью находится на уровне среднемноголетних данных.

На сегодняшний день случаев заболеваний, передающихся с укусом клещей, на территории области не зарегистрировано.

ИА «Орелград»