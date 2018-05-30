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30.5.2018 | 13:51 Новости, Общество

Неблагоприятная погода установится в ближайшие сутки.

31 мая в Орловской области ожидается сильный ветер, сообщили в регуправлении МЧС. В среднем скорость ветра будет около 10 метров в секунду, но возможны порвыв до 18 м/с.

Синоптики также предсказывают небольшое снижение температуры — до 16°С 1 июня в Орле. Осадков не ожидается.

— Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, — заявили в МЧС.

ИА «Орелград»

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