 

 

В Орловской области стали реже умирать

30.5.2018 | 17:39 Новости, Общество

Орелстат рассказал о демографической ситуации в регионе.

По оперативным данным Орелстата, в январе-апреле 2018 года в Орловской области родилось 2215 человек и умерло 4058. Таким образом, естественная убыль населения составила 1843 человека.

При этом статистики отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности снизился на 1,2 процента, а уровень рождаемости увеличился на 1,1 процента.
Основной причиной смертности традиционно являются болезни системы кровообращения. В этом году они унесли жизни 2387 человек. На втором месте – смертность от онкологических заболеваний. По этой причине скончался 661 человек.

Добавим, что младенческая смертность осталась примерно на прошлогоднем уровне. Зафиксирована смерть 15 детей в возрасте до 1 года против 14 в 2017 году.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования