В Орловской области торговым сетям запретили расширяться

Ограничения введены из-за превышения порога присутствия на рынке.

В Орловской области некоторые крупные торговые сети превышают допустимый порог своего присутствия на рынке. Об этом сообщает областное управление ФАС. Как пояснили в ведомстве, в регионе был проведен обзор состояния конкуренции на рынке розничной торговли продовольственными товарами по итогам 2017 года.

Он показал, что отдельные торговые сети имеют долю более 25 процентов в 15 муниципальных районах и городах Ливны и Мценск. Согласно федеральному закону о торговле, при превышении порога 25 процентов вводятся ограничения. В частности хозяйствующие субъекты не вправе открывать дополнительные торговые объекты в муниципальных образованиях, в которых доля их присутствия на рынке уже достаточно велика.

Соответствующая информация будет направлена Орловским УФАС главам 17 муниципальных образований, отметили в антимонопольной службе. В адрес доминирующих компаний будут направлены предупреждения о запрете расширения. В УФАС также сообщили, что лидерами розничных продаж продовольственных товаров на территории Орловской области являются компания Х5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток») и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»).

ИА «Орелград»