Эксперт: «Команда Клычкова дискредитирует власть»

Александр Конфисахор назвал недопустимым поведение советника и пресс-секретаря орловского врио.

Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор прокомментировал последние скандалы с участием команды врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова. По его мнению, подобное поведение дискредитирует власть — не только в регионе, но и в целом.

— Подобные вещи дискредитируют власть в целом. Такое поведение недопустимо. Более того, когда власть таким образом реагирует, она показывает, что таким же образом люди могут реагировать по отношению к этой власти. То есть власть сама себя дискредитирует. Как можно после этого требовать от людей, чтобы те себя хорошо вели и власть уважали? После таких историй, как с советником губернатора, просто отправляют в отставку, — написал Конфисахор.

Как уже сообщал «Орелград», подобного мнения придерживается и политолог Дмитрий Нечаев. Он высказал мнение, что поведение команды Клычкова вызвано излишней уверенностью в его победе на грядущих выборах губернатора.

Напомним, после поездки Андрея Клычкова на Петербургский международный экономический форум разгорелся скандал. В Сеть попала программа вояжа, согласно которой Клычков долетел до Питера на частном самолете Global-6000, аренда которого стоит около 500 000 рублей в час.

В социальных сетях советник Клычкова Сергей Лежнев начал оскорблять распространителей информации, называя их «клоунами», «упырями» и «лошарами», а затем попытался оправдаться, заявив, что «чиновники тоже люди». Параллельно этому пресс-секретарь Клычкова Наталья Рожкова рассказала в своем Facebook, как процедить воду с помощью бюстгальтера.

ИА «Орелград»