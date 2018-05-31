Орловцам разрешили по-новому платить за капремонт

Платить взносы можно будет по двумерному штрих-коду.

Как сообщает Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области, новшество будет введено с 10 июня 2018 года.

С этого дня взносы на капитальный ремонт в отделениях ФГУП «Почта России» и ПАО «МинБанк» можно будет оплатить с использованием двумерного штрих-кода (QR-кода). При этом оплата по линейному штрих-коду (BAR-коду) будет недоступна.

По оперативным данным в Орловской области собрано 2,27 миллиарда рублей взносов на капремонт. Из них на счет регионального оператора поступило 1,89 миллиарда.

ИА «Орелград»