Орловцы и калужане поговорили об объединении

Валерий Савин посетил с рабочим визитом заксобрание Калужской области.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Валерий Савин посетил с рабочим визитом Законодательное собрание Калужской области.

В частности, нардепы обсудили вопросы бюджетной обеспеченности и поделились опытом своих регионов по укрупнению муниципальных образований.

— В Орловской области 14 муниципалитетов пошли по пути объединения администраций районов и администраций районных центров для создания единого административного центра управления территорией, — отметил Валерий Савин. — При этом представительные органы продолжают работу в прежнем режиме.

Он также выразил уверенность в том, что подобные решения должны быть максимально взвешенными и учитывающими, в первую очередь, мнение населения.

Всего в Орловской области насчитывается 267 муниципальных образований, в том числе три города и 24 муниципальных района. «В ходе встречи была достигнута договоренность о совместном продвижении законодательных инициатив, направленных на улучшение финансового обеспечения полномочий органов местного самоуправления», — отметили в облсовете.

ИА «Орелград»