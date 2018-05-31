Орловец нашел в корнях дерева пирролидиновалерофенон

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31.5.2018 | 10:18 Новости, Общество

Советский райсуд вынес приговор в отношении наркомана-неудачника.

Перед судом предстал местный житель, которого признали виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.
Установлено, что в августе 2017 года молодой человек через мессенджер Telegram договорился с неустановленным следствием продавцом о приобретении наркотического средства — пирролидиновалерофенона. Покупку он оплатил через терминал.

Затем ему на телефон пришла подробная инструкция о том, как найти тайник. Сверток с наркотиком был спрятан в корнях дерева, растущего на территории гаражного кооператива. Молодого человека задержали после того, как он достал закладку. Его наказали штрафом в размере 25 тысяч рублей.

ИА» Орелград»

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