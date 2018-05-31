Потемкин взялся за часовню

Сергей Потемкин включился в работу по возрождению часовни в Урицком районе.

Об этом сообщает пресс-служба Орловского облсовета. Речь идет о заброшенной часовне в деревне Лукьянчиково недалеко от поселка Нарышкино. Был объявлен всенародный сбор средств. Многие внесли пожертвования на благотворительный счет либо приобрели так называемые кирпичики, которые распространяют в храме Нарышкино.

— Сбор средств продолжается, ведь объем работы очень значительный, — подчеркнули в пресс-службе регионального парламента. — В минувшую субботу на месте строительства состоялось богослужение. На службе присутствовал заместитель председателя Орловского облсовета Сергей Потемкин.

К сожалению, не сообщается, какую именно помощь оказал или планирует оказать вице-спикер. Судя по отчету о доходах и имуществе, Потемкин в 2017 году заработал всего 7008,29 рубля. Возможно, у него имеются сбережения, за счет которых можно помочь храму. Но в отчете о них не сказано ни слова.

Впрочем, желающие могут помочь в возрождении часовни и без финансовых пожертвований. Достаточно включиться в реальную физическую работу. А она, судя по сообщению пресс-службы облсовета, проведена уже немалая: произведена расчистка территории и уложены плиты в основание. Накануне на стройку был завезен кирпич, началась кладка стен.

ИА «Орелград»