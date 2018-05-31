В Ливнах по суду введут проездной для льготников

С 1 июня райцентр начнет исполнять постановление правительства области.

Как сообщается на сайте администрации Ливен, с перевозчиками заключены договоры о присоединении к системе «Электронный проездной». Она предусматривает установку в автобусах терминала для считывания информации с пластиковых карт и других электронных носителей.

— Электронный проездной билет начнет действовать с 1 июня 2018 года, — отметили в администрации. – Выдача его будет осуществляться с 1 до 10 июня по адресу: ул. Ленина, 26, 2 этаж. Для получения карты ЕСПБ необходимо предоставить копию паспорта, СНИЛС и удостоверение, подтверждающее право на льготу. Получив карту, нужно пополнить её баланс на сумму 350 рублей.

Количество поездок в течение месяца не ограничено. Она предоставляет право льготного проезда на территории Орловской области и выдается определенным категориям граждан. Право льготного проезда имеют более 4000 жителей Ливен.

Тем самым городские власти исполняют решение суда. Напомним, что иск в защиту прав льготников подала прокуратура. Как сообщили в надзорном ведомстве. Постановление правительства Орловской области о введении единого социального проездного билета было принято еще в 2010 году.

Однако в Ливнах в договоры с перевозчиками не было включено условие об их использовании. Поэтому местные льготники были вынуждены ездить на общих основаниях. Суд удовлетворил иск прокуратуры и признал незаконным бездействие ливенских чиновников. Их обязали включить в контракты условие о проезде по единому социальному билету.

ИА «Орелград»