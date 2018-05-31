В Ливнах подняли плату за жилье

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31.5.2018 | 15:00 ЖКХ, Новости

Депутаты горсовета согласовали повышение тарифов с 1 июля.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, решение было принято на заседании горсовета народных депутатов. Мэрия предложила согласовать плановый рост среднего тарифа за содержание и текущий ремонт общего имущества с 1 июля 2018 года на 3,7 процента. Он составит 15,3 рубля с 1 кв. м. общей площади жилья.

— Для расчета тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества жилищный фонд города, как и прежде, разделен на 6 категорий в зависимости от уровня благоустройства, — пояснила председатель комитета экономики, предпринимательства и торговли администрации города Светлана Золкина.

Размер платы за лифт, сбор и вывоз жидких бытовых отходов, осуществляемые управляющими компаниями, было предложено увеличить на 3,7 процента. Так, плата за лифт составит 5,23 рубля с 1 кв. м. общей площади жилья. Решение об увеличении тарифов было принято большинством голосов.

ИА «Орелград»

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