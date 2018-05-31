В Ливнах в ДТП пострадали трое

Среди получивших травмы — семилетняя девочка.

В Ливнах в столкновении автомобилей «Лада Приора» и «Киа Рио» пострадали три человека, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 30 мая в 18:20 на улице Гражданской. 37-летний водитель «Приоры» при повороте возле дома №22 выехал на встречную полосу и врезался в иномарку.

В результате ДТП травмы получили водитель отечественной легковушки и два пассажира «Киа» — 66-летняя женщина и семилетняя девочка. О госпитализации не сообщается.

ИА «Орелград»