В Ливнах в ДТП пострадали трое

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31.5.2018 | 9:40 Новости, Происшествия

Среди получивших травмы — семилетняя девочка.

В Ливнах в столкновении автомобилей «Лада Приора» и «Киа Рио» пострадали три человека, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 30 мая в 18:20 на улице Гражданской. 37-летний водитель «Приоры» при повороте возле дома №22 выехал на встречную полосу и врезался в иномарку.

В результате ДТП травмы получили водитель отечественной легковушки и два пассажира «Киа» — 66-летняя женщина и семилетняя девочка. О госпитализации не сообщается.

ИА «Орелград»

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