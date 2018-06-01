«Единая Россия» не будет мешать Клычкову

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1.6.2018 | 14:49 Важное, Новости, Политика

Партия откажется от выдвижения своего кандидата на выборы губернатора.

«Единая Россия» не собирается выдвигать своего кандидата на выборы губернатора Орловской области, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в партии. ЕР не намерена составлять конкуренцию Андрею Клычкову, которого Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности.

— Мы уважаем решение президента, — сказал собеседник ТАСС.

Издание отмечает, что от «Справедливой России» на выборы пойдет руководитель реготделения Руслан Перелыгин, а от ЛДПР, вероятнее всего, — Андрей Куцын, лидер орловских «жириновцев». Кроме того, как известно, желание побороться за кресло губернатора озвучил депутат облсовета Виталий Рыбаков.

ИА «Орелград»

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