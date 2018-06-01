«Единая Россия» не будет мешать Клычкову

Партия откажется от выдвижения своего кандидата на выборы губернатора.

«Единая Россия» не собирается выдвигать своего кандидата на выборы губернатора Орловской области, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в партии. ЕР не намерена составлять конкуренцию Андрею Клычкову, которого Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности.

— Мы уважаем решение президента, — сказал собеседник ТАСС.

Издание отмечает, что от «Справедливой России» на выборы пойдет руководитель реготделения Руслан Перелыгин, а от ЛДПР, вероятнее всего, — Андрей Куцын, лидер орловских «жириновцев». Кроме того, как известно, желание побороться за кресло губернатора озвучил депутат облсовета Виталий Рыбаков.

ИА «Орелград»