Клычков завалил «президентскую тему» на Орловщине

Генпрокуратура приступила к проверкам из-за задержки конкурса по выбору регионального оператора по обращению с отходами.

Генпрокуратура начала проверку в Орловской области, которая попала в число проваливших подготовку «мусорной реформы», сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства Александра Куренного. Поводом послужило обращение замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса.

Напомним, что каждый регион до 1 мая 2018 года должен был выбрать регионального оператора по вывозу и утилизации мусора путем конкурса. В Орловской области этот процесс не был запущен. Минстрой рассчитывает ускорить начало его реализации.

Наряду с Орловской областью в число отстающих попали Псковская, Самарская области, Москва, Пермский край и Татарстан. Правительство Орловской области не ответило на запрос РБК.

Тема обращения с мусором является одной из самых острых в России и находится на постоянном контроле президента Владимира Путина. В конце 2017 года он назвал «чрезвычайно важной» реализацию задач по сортировке и уничтожению мусора.

Экологическая проблема в России вскрылась в марте 2018 года во время скандала в Подмосковье. Жители Волоколамского района начали жаловаться на ухудшение здоровья и резкий запах после выброса мусорного газа с полигона «Ядрово». В регионе начались массовые протесты и конфликты с властью. Старый участок полигона перестал принимать мусор 14 апреля, ено отходы продолжили складировать на новый.

ИА «Орелград»