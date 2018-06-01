Орел потратит 38 млн на «солнышки» и канделябры

Объявлен конкурс на установку световых элементов.

«Управление коммунальным хозяйством г. Орла» объявило конкурс на оформление города световыми элементами, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет установить световые элементы «Колонна», «Солнышко», «Канделябр двойной», «Канделябр одиночный» — в общей сложности более 80. На улице Ленина появятся шесть световых арок. Также муниципальный контракт предполагает установку композиции «Орел», которая будет использоваться в виде скамейки, и композиции «Перо и книга» напротив здания областной администрации.

Максимальная стоимость контракта составляет 38,8 млн рублей. Конкурс завершается 14 июня, на выполнение работ подрядчику дается 65 дней.

ИА «Орелград»