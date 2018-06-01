 

 

Орел потратит 38 млн на «солнышки» и канделябры

1.6.2018 | 9:03 Важное, Новости, Общество

Объявлен конкурс на установку световых элементов.

«Управление коммунальным хозяйством г. Орла» объявило конкурс на оформление города световыми элементами, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет установить световые элементы «Колонна», «Солнышко», «Канделябр двойной», «Канделябр одиночный» — в общей сложности более 80. На улице Ленина появятся шесть световых арок. Также муниципальный контракт предполагает установку композиции «Орел», которая будет использоваться в виде скамейки, и композиции «Перо и книга» напротив здания областной администрации.

Максимальная стоимость контракта составляет 38,8 млн рублей. Конкурс завершается 14 июня, на выполнение работ подрядчику дается 65 дней.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования