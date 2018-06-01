Орловцам рассказали, как правильно съездить в отпуск за рубеж

Специалисты дали полезные советы «зарубежным» отпускникам.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям опубликовало подробную инструкцию о том, как правильно вывезти за рубеж домашних животных. В этом году ведомство оформило документы для выезда за пределы Российской Федерации на 5 мелких домашних животных.

— В сезон отпусков граждане нередко берут с собой в путешествия, в том числе за границу, домашних питомцев, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Прежде чем отправляться в такие поездки следует помнить о необходимости соблюдения ветеринарных требований тех стран, в которые планируется выезд.

Так, необходимо оформить ветеринарный сертификат. Для этого владелец животного должен представить ветеринарное свидетельство и ветеринарный паспорт, оформленные на русском и английском языках, с указанием даты вакцинации животного (в том числе против бешенства).

Страной — членом ЕС может быть затребовано представление ветеринарных сертификатов на некоммерческое перемещение собак в страны ЕС, оформленных в том числе и на языке страны назначения, а также транзитной страны.

При этом должны соблюдаться следующие условия:

— животное должно быть помечено отчетливой татуировкой либо микрочипом;

— в ветеринарной справке должно иметься подтверждение действующей вакцинации против бешенства;

— необходимым условием для въезда в ЕС является провоз животных в сопровождении владельца или ответственного лица;

— ввоз может осуществляться только напрямую.

Более подробно с инструкцией можно ознакомиться на официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В Орле получить консультацию можно по телефону (4862) 43-65-89.

ИА Орелград