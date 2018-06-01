Орловец избил приятеля бутылкой, угнал мопед и украл одеяла

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1.6.2018 | 16:21 Новости, Общество

Облсуд рассмотрел дело о неугомонном жителе Глазуновки.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского облсуда рассмотрела апелляционную жалобу на приговор Глазуновского районного суда. Согласно ему местный житель был признан виновным в серии преступлений, которые он совершил в течение 50 дней.

Так, в сентябре 2017 года в ходе застолья мужчина поссорился с собутыльником. Между ними возник конфликт. Подсудимый поколотил приятеля, использовав для этого пустую стеклянную бутылку, табурет и деревянную дубинку.

Спустя три недели он залез в чужом дом и украл два одеяла. Кстати, впоследствии выдал их сотрудникам полиции. Спустя еще две недели тот же мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрался в чужой двор и угнал оттуда мопед. В суде он пояснил, что хотел добраться до дома.

Последний эпизод этого дела – угроза убийством, которую подсудимый высказал в отношении соей знакомой. Райсуд приговорил буйного провинциала к лишению свободы сроком на 1 год и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Областная коллегия изменила приговор и снизила наказание до 10 месяцев лишения свободы.

ИА «Орелград»

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