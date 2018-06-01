Сегодня на заводе ПВХ погиб рабочий

Это уже вторая человеческая жертва на данном объекте

1 июня на территории будущего завода напольных ПВХ-покрытий погиб 40-летний рабочий, сообщило «РИА 57» со ссылкой на Следственное управление СКР по Орловской области.

Мужчина работал на объекте всего три дня. Рабочие перемещали железобетонную конструкцию с помощью трактора. Погибший крепил груз на ковше, и в это время водитель начал двигаться. От травм головы и шеи орловец скончался на месте.

Напомним, 15 ноября прошлого года на стройплощадке завода напольных покрытий, упав с высоты шести метров, погиб сварщик.

Завод напольных ПВХ-покрытий в Орле планирует открыть ООО «Интернешнл Вайнил Компани-Восток». Компания выкупила площадку бывшей «Кока-Колы». Орловцы массово выступают против строительства. Протесты поддерживают депутат горсовета Евгений Косогов, депутат облсовета Виталий Рыбаков. Фракция «Единой России» в горсовете совместно с начальником департамента промышленности Геннадием Парахиным активно продавливают строительство завода. За его скорейшее открытие выступает и врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.

Напомним, что строительных работ, по заверениям властей, там не ведется. Это всего лишь монтажные работы. Может быть, именно поэтому там гибнут люди — строительный надзор и трудовая инспекция не могут контролировать, что происходит на территории, а власти закрывают глаза на данную ситуацию.

ИА «Орелград»