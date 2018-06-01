Убийца, державший две недели труп в квартире, попросил его отпустить

Облсуд отклонил апелляционную жалобу обвиняемого в убийстве.

Орловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу 46-летнего жителя Орла на постановление суда Советского района. Последний удовлетворил ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу до 9 июля.

Напомним, что 9 мая 2018 года на улице Цветаева был обнаружен начавший разлагаться труп с признаками насильственной смерти. Преступление было раскрыто оперативно. Как сообщили тогда в СУ СК России по Орловской области, по подозрению в совершении убийства был задержан ранее судимый житель Орла.

Он сознался в содеянном и пояснил, что совершил убийство потерпевшего в своей квартире в ночь с 24 на 25 апреля в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков. Затем покинул место преступления. В квартиру вернулся в ночь с 8 на 9 мая. Поняв, что тело «подверглось гнилостным изменениям», вынес его на улицу и оставил там.

В апелляционной жалобе защита обвиняемого просила изменить меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сослалась на то, что обвиняемый дал признательные показания, написал заявление о раскаянии в совершенном преступлении и готовности активно сотрудничать со следствием и судом, имеет постоянную регистрацию в Орле и покидать свое место жительства не собирается.

Облсуд оставил обвиняемого под стражей.

ИА «Орелград»