В Орле нашли деньги на безденежные детсады

Горсовет согласовал администрации погашение накопленных долгов.

На прошедшей сессии Орловского горсовета народных депутатов были внесены поправки в муниципальный бюджет. В частности, народные избранники согласовали увеличение расходной части по ряду направлений. Так, городское управление образования получит 74,5 миллиона рублей на погашение кредиторской задолженности прошлых лет.

Как пояснили в пресс-службе горсовета, из них на уплату страховых взносов будет направлено 40,76 миллиона рублей, на погашение долгов по коммунальным платежам – 7,7 миллиона, питанию в детских садах – 8,6 миллиона. Городское управление культуры на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по страховым взносам получит 1,4 миллиона.

Напомним, что ранее из-за долгов по страховым взносам в Орле были заблокированы счета 41 детского сада. Чиновники были вынуждены признать этот факт после того, как в горсовет поступило письмо из налоговой службы. При этом они отказались назвать общую сумму задолженности. Судя по внесенным в бюджет поправкам, долги превысили 42 миллиона рублей.

ИА «Орелград»