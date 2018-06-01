В Орле расследуют ограбление подростка

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1.6.2018 | 8:57 Новости, Происшествия

У парня отобрали рюкзак, телефон и куртку.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело после ограбления 14-летнего подростка, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 30 апреля в подъезде дома на ул. 5 Августа в Орле. Неизвестный, угрожая избить 14-летнего мальчика, отобрал у него телефон, рюкзак и куртку. Ущерб оценили в 9 тысяч рублей.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в СК.

ИА «Орелград»

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