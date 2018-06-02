Более 2600 орловцев потребовали льготы

Орловские налоговики подсчитали количество заявлений на льготы и вычеты.

К началу мая в налоговые органы поступило более 2600 заявлений на получение льгот и свыше 550 заявлений на предоставление налоговых вычетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России. В ведомстве отмечают, что эта информация поможет налоговикам максимально точно исчислить имущественные налоги.

— До начала массового начисления имущественных налогов за 2017 год орловские налоговые органы провели информационную кампанию, — пояснили в УФНС. — В ее рамках рекомендовали гражданам заранее заявить о своих правах на льготы.

Подать заявление можно в любую налоговую инспекцию, по почте, через личный кабинет на сервисе налоговой службы или отделение МФЦ. Также надо представить документы, подтверждающие право на льготу.

ИА «Орелград»