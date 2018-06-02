Эксперты рассказали о сбоях на ЕГЭ в Орловской области

Более 320 выпускников сдали первый госэкзамен.

В Орловской области 326 выпускников школ начали основной период ЕГЭ с экзаменов по выбору: географии, информатики и ИКТ. Они состоялись в пяти пунктах приема экзамена (ППЭ).

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, по результатам мониторинга руководителей ППЭ технических проблем и сбоев в аудиториях печати КИМ не зафиксировано. Это подтвердили 20 общественных наблюдателей, которые дежурили в ППЭ, и 23 наблюдателя, следивших за ходом экзаменов в ситуационно-информационном центре.

— Новшество этого года — все работы в пункте приема экзаменов будут отсканированы, — пояснила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова. — Поэтому объективность и прозрачность результатов в регионе будет гарантирована.

Результаты по географии и информатике будут озвучены не позднее 15 июня. 30 мая прошел обязательный ЕГЭ по математике базового уровня.

ИА «Орелград»