На дмитровского главу завели дело

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2.6.2018 | 16:49 Новости, Общество

Главе администрации Дмитровского района грозит наказание.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, нарушение действующего законодательства было выявлено в ходе плановой выездной проверки. Ее провели в отношении администрации Дмитровского района.

— Установлено отсутствие распорядительного документа о назначении ответственного за проведение систематических карантинных фитосанитарных обследований, плана и результатов их проведения, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. – Это является нарушением Федерального закона «О карантине растений» и правил проведения карантинных фитосанитарных обследований, утвержденных Минсельхозом России.

Невыполнение требований может привести к распространению на территории Орловской области карантинных объектов, добавили в ведомстве. В отношении главы администрации возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.1 КоАП РФ (нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками).

Чиновнику грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

ИА «Орелград»

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