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Под Орлом нашли тонны сгнивших продуктов

2.6.2018 | 10:01 Новости, Общество

Инспекторы госземнадзора обнаружили бурты с гнилой свеклой.

Бурты с гнилой непереработанной сахарной свеклой были обнаружены на территории Колпнянского района. Об этом сообщает пресс-служба Орловского референтного центра Россельхознадзора. Тонны сгнивших сладких корнеплодов находятся на участке сельскохозяйственного назначения.

Как пояснили в референтном центре, на место выезжали специалистами отдела агроэкологических исследований и инспекторы отдела государственного земельного надзора. Они зафиксировали факт и взяли образцы почвы для определения возможного уровня микробиологического загрязнения.

ИА «Орелград»

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