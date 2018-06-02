Под Орлом почтальон украла пенсии и пособия

Областной суд рассмотрел дело о присвоении.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского облсуда в апелляционной инстанции рассмотрела обвинительный приговор, вынесенный в январе этого году судом Урицкого района. Местную жительницу признали виновной в присвоении чужих денежных средств.

Как следует из материалов дела, она воспользовалась служебным положением. Женщина работала почтальоном. Она получила от начальника почтового отделения деньги, предназначавшиеся для доставки пенсий и пособий местным жителям. Расписалась за них в книге учета, а затем присвоила часть суммы – более 16 тысяч рублей. Своих выплат не дождались два человека.

Районный суд наказал женщину штрафом в размере 100 тысяч рублей. Однако прокуратура подала апелляционное представление и попросила изменить категорию преступления с тяжкого на средней тяжести. Оно было удовлетворено, в результате чего наказание смягчили. Сумму штрафа облсуд снизил до 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»