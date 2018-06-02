Строительство детской поликлиники в Ливнах обойдется в 209 млн

Правительство области утвердило объемы бюджетных инвестиций.

Исполняющий обязанности главы Орловской области Александр Бударин принял решение о подготовке и реализации в 2019-2021 годах бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета. Речь идет о строительстве детской поликлиники в городе Ливны. Она будет рассчитана на 230 посещений в смену.

Общий объем финансирования составит 209,39 миллиона рублей, из которых 6,53 миллиона будет направлено на проектные и изыскательские работы. Проект планируется реализовать за три года, старт – в 2019 году. Доля областного бюджета составит менее 10,5 миллиона рублей, причем в 2019 году область вложит лишь 326,5 тысячи. Основной поток финансирования придет из федерального бюджета.

Добавим, что заказчиком-застройщиком определено казенное учреждение «Орелгосзаказчик». В правительстве курировать проект будет главный распорядитель бюджетных средств — департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

ИА «Орелград»