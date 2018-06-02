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В Орловскую область пытались незаконно ввезти пшеницу

2.6.2018 | 12:34 Новости, Общество

«Нелегальное» зерно везли из Курской области.

В Орловской области пресечен незаконный ввоз фуражного зерна пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора. Нарушение закона было выявлено и пресечено специалистами курского отдела ведомства, которые провели совместную с сотрудниками ДПС проверку.

— Так, установлен факт перевозки физическими лицами из Орловской области пшеницы фуражной общим весом более 30 тонн из карантинной фитосанитарной зоны села Снагость Кореневского района Курской области, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. – Зерно везли в Орловскую область без карантинного сертификата.

Данная продукция входит в номенклатуру товаров с высоким фитосанитарным риском, отметили в ведомстве. Поэтому она подлежит карантинному фитосанитарному контролю. Невыполнение требований законодательства могло повлечь за собой риск проникновения карантинных объектов.

Уличенные граждане привлечены к административной ответственности.

ИА «Орелград»

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