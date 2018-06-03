Клычкову доложили о снижении аварийности и увеличившихся штрафах

В Орловской области аварийность в 2018 году снизилась на 23,2 процента.

Об этом на аппаратном совещании Андрею Клычкову доложил и. о. начальника казенного учреждения Орловской области «Орелтранссигнал» Егор Залыгин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Доклад основывается на данных о работе 86 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД и 34 передвижных и мобильных комплексов.

С их помощью с января по апрель сотрудники ГИБДД вынесли 80,7 тысячи постановлений о нарушениях правил дорожного движения. Это на 11,9 процента больше, чем год назад. Было наложено штрафов на 54 млн рублей, или на 1,3 процента больше.

«В соответствии с официальной статистикой сайта ГИБДД, аварийность на дорогах региона в 2017 году уменьшилась на 21 процент по сравнению с 2016 годом, в 2018 году — на 23,2 процента к 2017 году», — сообщил Егор Залыгин.

ИА «Орелград»