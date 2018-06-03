Препятствующим капремонту орловцам пригрозили актами

Создана инструкция на случай столкновения с несговорчивыми жильцами.

Исполняющий обязанности врио губернатора Александр Бударин утвердил порядок установления фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту, в том числе недопуска собственником подрядной организации к проведению таких работ. Действие документа распространяется и на управляющие компании, которые вздумают мешать работам.

Порядок разработан в соответствии с пунктом 4.1 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса РФ. Он регламентирует процедуру установления фактов воспрепятствования проведению работ по капремонту. Согласно документу такой факт «выражается в недопуске подрядной организации в помещения в многоквартирном доме и к строительным конструкциям, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию, в помещения, не являющиеся общим имуществом, то есть в квартиры».

Право фиксировать такие случаи дано некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». В каждом случае будет проведена проверка и составлен акт. Если факт подтвердится, то регоператор издаст приказ о «невозможности оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме».

ИА «Орелград»