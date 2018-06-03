Штрафы за школьное питание превысили 1,1 млн рублей

В Орле подвели итоги проверок питания детей.

Управление Роспотребнадзора обнародовало данные о надзоре за организацией питания детей в организованных коллективах. В 2017-2018 учебном году зафиксирован 100-процентный охват горячим питанием детсадовцев, школьников и учащиеся организаций среднего профессионального образования. Двухразовое питание получали 46,2 процента школьников и 56 процентов учащихся ссузов.

Было исследовано 457 проб готовых блюд и пищевых продуктов на микробиологические исследования и 948 проб на санитарно-химические показатели. Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям составил 1,5 процента, по показателям идентификации — 0,4 процента.

За нарушения санитарного законодательства составлено 368 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму 1,13 миллиона рублей.

ИА «Орелград»