В День всех влюбленных нетрезвые ливенцы разобрали забор

Трио местных жителей предстало перед судом по обвинению в краже.

Суд Ливенского района вынес обвинительный приговор в отношении трех местных жителей. Они признаны виновными в тайном хищении чужого имущества группой лиц по предварительному сговору.

Преступление было совершено 14 февраля 2018 года около 18 часов. Трое приятелей распивали спиртные напитки дома у одного из них. В процессе возни преступный план. Приятели договорились похитить металлическую штамповку с забора частного дома.

На дело отправились сразу. С собой прихватили лом, при помощи которого начали отламывать металлические секции. Всего похитили 70 кг стоимостью 700 рублей. Разобранный забор они отнесли на пункт приема металлолома. Выручки им показалось мало.

Тогда они вернулись на место преступления и демонтровали еще 125 кг конструкций. Похищенное вновь отнесли в пункт приема. Суд наказал преступников обязательными работами сроком от 240 до 480 часов.

ИА «Орелград»